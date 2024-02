Grande Fratello, cibo nascosto nella Casa: la scoperta di Vittorio Menozzi

Per Vittorio Menozzi è stata una settimana difficile nella casa del Grande Fratello. Spesso il gieffino è stato tirato in alcune discussioni che non gli appartengono, in questioni in cui non è mai voluto entrare. Tuttavia, nelle ultime ore Vittorio si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe. Cosa è successo? Il gieffino ha scoperto che alcuni inquilini nascondono il cibo e ne ha parlato con Beatrice Luzzi. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Cosa è successo

Tutto è iniziato quando Vittorio Menozzi è venuto a conoscenza che alcuni concorrenti tra cui Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e il resto del loro gruppo hanno iniziato a nascondere il cibo.

Vittorio Menozzi così ne ha parlato con Beatrice Luzzi, condivdendo con la gieffina la sua scoperta e il suo pensiero. Ovviamente Beatrice non ci sta e si dice letteralmente «sconvolta». «Ma loro hanno capito che stanno in una casa con tante telecamere e la gente li guarda oppure non l'hanno capito? - ha sottolineato Beatrice Luzzi -. Visto che di etica non si può parlare io dico un minimo di contegno. Ma veramente? Ma sul serio? Guarda è veramente assurdo».

Il video della dichiarazione di Vittorio Menozzi è diventato subito virale sul web e in queste ore molti utenti si stanno chiedendo cosa potrebbe accadere questa sera a cena. Non è escluso che possa scoppiare l'ennesima discussione tra i due gruppi.