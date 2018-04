Grande Fratello, diretta terza puntata. Barbara D'Urso furibonda: «Qualunque tipo di provocazione non giustifica il branco». Baye squalificato.

Lunedì 30 Aprile 2018, 20:29 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 23:16

apre la terza puntata delche stiamo seguendo in diretta suaffrontando subito il tema del bullismo nei confronti diPatrizia viene invitata nella Mistery room dove ad attenderla c'è una dolce lettera del papà con cui da sempre ha un rapporto complicato.Questa sera in nomination ci sono, uno di loro dovrà sicuramente abbandonare la casa. Barbara D'Urso chiama in confessionale la coppia formata da Lucia e Filippo. Poi è il turno di Alberto, anche per lui c'è un filmato, al termine Barbara sottolinea: "lui ha detto che non avrebbe mai risposto così ad una donna e non per le telecamere, ma perché altrimenti sua mamma non lo avrebbe ripreso in casa" e gli fa un applauso. Matteo, però, non ci sta che venga fatto passare questo messaggio e interviene per aggiungere la propria opinione. Viene chiuso il tevoto. La rpima concorrente che può proseguire il gioco è Lucia.Barbara legge un comunicato ufficiale del Grande Fratello: "Baye Dame sei ufficialmente squalificato dal gioco".Compare un banner in sovraimpressione è appena comparsa la scritta "tra poco un concorrente sarà squalificato". Luigi prova a difendere Baye ma La D’Urso non ci sta: “Se al posto di Aida c’era tua mamma o tua sorella cosa facevi.C' è una rivolta pesantissima del web, non è mai accaduta in vent'anni e voi dovete rendervene conto. io non posso permettere nel mio Grande Fratello una roba del genere.“Io vi conosco. E proprio perché vi conosco sono inca**ata”.A prendere la parola è subito Baye: "Chiedo scusa per queste frasi, ma Aida è stata la prima a creare problemi" e inizia a elencare tutto quello che le avrebbe detto come ad esempio:"Tornatene in Senegal", fino ad arrivare al problema del tiramisù. A questo punto interviene la D'Urso a mostrare loro il video che ha indignato tutti. "Baye questa è un'aggressione, una violenza quasi fisica verso una donna. Il pubblico è scioccato, io non ci sto. E mi rivolgo anche agli altri che stavano lì a guardare. Baye non dirmi che è una questione di provocazione". Chiedo scusa:"sono stato cresciuto dalle donne e rispetto le donne, Aida oltre a provocare fa di tutto per non condividere niente con nessuno, la mia aggressività che Aida è riuscita a tirare fuori, so cosa vuol dire essere colpito dal branco"."Questa è una delle pagine più brutte della televsione" interviene Malgioglio "sono immagini terrificanti, noi abbiamo fatto il Gf e sappiamo cosa vuol dire stare dentro una casa chiusi tre mesi"."Nina Moric ha telefonato qualche minuto fa per dire addio definitivamente al fidanzato Luigi". Barbara D'urso dopo questo annuncio decide di antrare in collegamento con la casa e parlare con i ragazzi : "In settimana sono accadute cose orrende, inaccettabili. Sono state giornate impegnative per me, per il gf e per quello che l'Italia ha recepito. Sono successi fatti gravissimi, forse voi non vi siete resi contro di quanto successo e allora inizio facendo vi vedere questoMostra un video con il riepilogo della settimana. Al rientro continua: "Io e il Grande Fratello non abbiamo voluto mostrare altre immagini perchè ci siamo vergognati,qualunque tipo di provocazione non giustifica il chiudersi in un branco; da questa sera esigo che questo clima vergognoso sparisca immediatamente e arriva a casa in modo talmente violento, vi rendete conto cosa avete creato? Ci stanno le provocazioni, le reazioni, i caratteri e le litigate, non il branco contro una persona".Dopo una settimana di fuoco che ha avuto come protagonistie le accuse di bullismo nei confronti diè il momento di fare i conti con il pubblico a casa e con le decisioni prese dalla produzione.Il Grande Fratello non ha apprezzato il comportamento dei concorrenti e con un comunicato ufficiale ha annunciato che verranno presi duri provvedimenti disciplinari.Barbara D'Urso ha accennato a dei provvedimenti solo verso Baye Dame, ma stando alle prime anticipazioni sembra che tutti gli concorrenti che hanno insultato e vessato Aida verranno portati in una parte segreta della casa e andare in nomination diretta.Ma si parlerà anche di Nina Moric e del suo addio al fidanzato Luigi Favoloso, addio di cui Luigi non sa niente.Dopo Paola Di Benedetto, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe entrare in casa Marco Ferri, ex concorrente dell'Isola dei Famosi, che dovrebbe cercare un chiarimento con Aida Nizar. I due si sono conosciuti durante il Grande Fratello spagnolo discutendo diverse volte.