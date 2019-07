Grande Fratello, il dramma di Angelo Sanzio: «Riparo oggi i danni procurati dai chirurghi»

Giovedì 4 Luglio 2019, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 18:03

Una disavventura a causa di un ritocchino estetico per Angelo Sanzio. Angelo, uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello e spesso ospite nei salottini di Barbara D’Urso, è soprannominato il “Ken italiano” per la somiglianza, raggiunta con l’aiuto del chirurgo, al personaggio ideato dalla Mattel.Tutto è iniziato durante una visita dal medico: «Durante la visita – ha raccontato in un’interista a “Novella2000” - mi tasta il volto e mi dice che secondo lui i miei zigomi sono formati da un prodotto che non è acido ialuronico, morbido al tatto, ma un prodotto talmente fibroso che sembrava un osso molto sporgente, quasi una malformazione. Avevo due protuberanze invece degli zigomi».Ora è dovuto correre ai ripari e ha deciso di smettere con la chirurgia: «Ero venuto a sapere, a posteriori, che in una precedente operazione mi avevano iniettato un prodotto che ormai era bandito dalla Comunità Europea, in quanto era paragonabile al silicone. Allora mi sono deciso a fare l'intervento per rimuovere la massa di prodotto nocivo. Aveva anche iniziato a spostarsi e mi aveva provocato una borsa da eccesso di prodotto. A settembre faremo un'altra sanificazione. Sto riparando oggi i danni dei chirurghi devo dire grazie a Barbara d’Urso, perché mi ha detto di non fare più ritocchini e mi ha chiesto di tornare all’eleganza armonica nel viso che mi apparteneva e non avevo più».