Grande Fratello, Federico Massaro e il mistero del nonno: «Un pezzo importante dell'Italia». Ecco chi è

Grande Fratello, dopo le nomination di lunedì Federico Massaro è entrato in crisi profonda. Nella puntata di mercoledì 21 febbraio Alfonso Signorini ha voluto approfondire questo suo disagio. Quello che è emerso è un Federico molto più profondo e soprattutto con un nonno misterioso molto importante che ha incuriosito tutti.

Grande Fratello, Federico Massaro e il mistero sul nonno «E' stato un pezzo importante dell'Italia». Ecco chi è

La delusione

Dopo la delusione delle tante nomination ricevute nella scorsa puntata del Grande Fratello, Federico Massaro ha avuto un momento di grande sconforto ed è scoppiato in lacrime.

Nella casa c'è chi lo ha criticato come Alessio Falsone, e chi invece lo ha difeso come Simona Tagli.

Alfonso Signorini ha voluto parlarne direttamente con Federico durante la diretta «Perché hai avuto quella reazione?», gli chiede. «Ho avuto una famiglia che ha sempre preteso molto da me - risponde Federico - Sono stato un bambino prodigio. Non voglio essere frainteso per la mia profondità. Io ho paura della superficialità. Se taccio è per non fare del male mi hanno insegnato ad essere umile, non voglio fare del male a chi me ne fa, ma cerco sempre di capire perché lo fa».

Il nonno famoso

Federico ha spiegato di aver avuto una famiglia molto impegnativa e importante. In particolare ha parlato del padre (Francesco Massaro ndr.) che è stato un regista e uno sceneggiatore italiano, ma quello che ha colpito di più è stato quando ha parlato del nonno.

In realtà Federico non ha voluto dire molto ha sottolineato di aver avuto un nonno parecchio ingombrante «Non so se lo posso dire, ma è stato un pezzo importante dell’Italia, un importante dirigente di una grande azienda». Il modello non ha aggiunto altro e al momento aleggia il mistero sulla sua identità.