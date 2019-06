GF, le immagini esclusive della festa di fine programma

Venerdì 14 Giugno 2019, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2019 22:59

, ieri sera la grande festa di fine produzione in una villa antica sulla via Appia a Roma . La conduttrice Barbara D'Urso con i suoi ragazzi - dalla vincitrice, a, ecc. - hanno ballato fino a tarda notte per festeggiare il successo dell'edizione numero 16 del reality, premiato fortemente dagli ascolti. Ma anche in questa occasione è scoppiato il "caso Francesca De Andrè ".Gli ex inquilini della Casa hanno postato sui loro profili Instagram foto e video che documentano la serata. Francesca - protagonista indiscussa di quest'edizione - non ha postato nulla e in molte foto condivise dagli ex concorrenti non compare.I fan si interrogano. Che già non corra buon sangue con gli ex "colleghi"? In effetti, durante l'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, Martina Nasoni ha accusato Francesca De Andrè di essere troppo aggressiva. Non compaiono però neanche foto con il suo Gennaro Lillio. Aria di tempesta? Staremo a vedere.