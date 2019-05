Grande Fratello, Francesca De Andrè e il tradimento di Giorgio: «Ora sono più serena»

Giovedì 30 Maggio 2019, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 17:51

Francesca De Andrè si sfoga dopo aver scoperto il tradimento da parte del suo ormai ex fidanzato, Giorgio Tambellini. La nipote di Faber, nella Casa del Grande Fratello, ha comunque ammesso di sentirsi in parte sollevata dopo il confronto di qualche giorno fa: «Per assurdo, da quando so come sono andate le cose, mi sento più serena». Come spiega anche TvZap , Francesca De Andrè ha parlato così con i coinquilini all'interno della Casa del Gf: «Certe cose preferisco saperle sempre. Ho avuto una settimana da pazza schizzata, l'incertezza mi fa mancare l'equilibrio». Sulla possibilità di perdonare il tradimento, la ragazza si è espressa così: «Non mi ci ero mai trovata ma pensavo di non essere in grado. Poi, quando ti ci trovi dentro, subentrano ragionamenti, elaborazioni e metabolizzazioni, vai anche a prendere in considerazione pure degli esempi di vita che ti circondano e smetti di vivere di cliché che, poi, alla fine, riguardano anche i giudizi di massa».Insomma, difficile sapere cosa succederà da qui in futuro., dopo la scoperta in seguito all'ammissione di Giorgio, spiega che le reazioni ad unpossono essere piuttosto soggettive: «Io conosco persone che con un tradimento di mezzo hanno consolidato in maniera ancora più efficace il rapporto con il proprio ragazzo. Il tradimento non è necessariamente chissà cosa? Lo devi vivere un po’ sulla tua pelle prima di avere questa consapevolezza. Io preferisco saperlo, sempre. Ho avuto una settimana da pazza schizzata, anzi ho reagito pure bene per come sono fatta io! Meno male che ero qua dentro, davvero».