Grande Fratello, Gennaro Lillio contro Daniele Del Moro: «Sfigato. Ecco perchè abbiamo litigato»

“Forse era geloso e convinto che io avessi una relazione con Martina, ma non è la verità perché lei è realmente mia sorella”, Gennaro Lillio, modello, ex partecipante al Grande Fratello e “Pechino Express”, spiega i motivi del suo litigio con l’ex compagno di reclusione nel reality Mediaset Daniele Del Moro, impegnato come tronista (prima dell’emergenza coronavirus) a “Uomini e donne”.



Daniele durante il reality ha conosciuto la futura vincitrice Martina Nasoni, con cui poi ha avuto una love story: “E’ uno sfigato – ha spiegato Gennaro sul socia ai suoi follower - perché non mi ha mai chiamato per chiedermelo. Martina veniva spesso a Napoli per lavorare per dei brand che stanno qui. Quando veniva, tante volte nemmeno ci stavoe non la beccavo. L’ho beccata solo due volte: siamo ancora amici e ci sentiamo. E’ una cosa mentale che ha avuto lui. E’ un coglion* perché poteva chiamarmi e chiederlo. Gli ho anche scritto una volta e non mi ha risposto. E Ho saputo dopo da un’altra persona era per via di questa cosa di Martina”.



Daniele ora sta facendo il suo percorso nel programma di Maria De Filippi: “Sta facendo le sue cose, sono felice se trova la sua dolce metà e il suo amore. Arrivederci e grazie”.





Ultimo aggiornamento: 17:18

