Il paradosso del Grande Fratello: gli sponsor fuggono, ma gli ascolti crescono (e tutti ne parlano)

Martedì 15 Maggio 2018, 12:46 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 15:11

Il Codacons l'ha definito "Circo degli orrori" chiedendone la chiusura immediata, il Moige ha lanciato un appello per porre fine «a questo tristissimo spettacolo», gli sponsor sono fuggiti a gambe levate, eppure in tutto questo accanirsi contro il Grande Fratello 2018 c'è un meccanismo che sfugge: perchè l'edizione della D'Urso continua a macinare ascolti nonostante tutto? E soprattutto perché tutti - ma veramente tutti - sono ancora lì a parlarne?I dati parlano chiaro: l'ultima puntata ha totalizzato 4 milioni 55 mila spettatori pari ad uno share del 23.99%, superando persino la fiction su Aldo Moro andata in onda su Rai1. Il Gf è volgare, osceno, trash, ai limiti della decenza eppure sbanca l'Auditel. Il che - sia chiaro - non è garanzia di qualità. Ma è comunque un fenomeno. E sicuramente un paradosso.Dentro quella casa rossa si sono insultati, spintonati, hanno fatto sesso, qualcuno è stato persino accusato di bullismo e violenza sulle donne, eppure quella volgarità giustamente tanto combattutta ogni martedì sera viene guardata da milioni di italiani. La D'Urso si conferma il Re Mida della tv: è riuscita a far diventare oro (in termini di ascolti) anche un programma morto e sepolto come il Gf nip che ormai non andava in onda da anni. Ma questa è stata anche l'edizione più criticata della storia del reality. E Barbarella, comunque, gongola.