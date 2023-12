Greta Rossetti rivela: «Mirko Brunetti voleva un figlio da me, ed è successo»

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti è stato definitivamente eliminato dalla casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Un verdetto inaspettato tant'è che ha sorpreso non solo gli utenti social ma anche gli altri concorrenti. A tale proposito, nelle ultime ore Greta Rossetti ha ammesso di sentirsi più leggera dopo l’uscita di Mirko e, come se non bastasse, dopo qualche ora l’ex tentatrice ha deciso di fare una rivelazione molto intima sul loro rapporto.

«Lui mi diceva cose davvero importanti come: andiamo a convivere così ti dimostro che sei la donna della mia vita, io farei un figlio con te ora ed è successo, lo posso giurare su mia mamma - ha spiegato Greta Rossetti a Massimiliano Varrese - Un conto è dire una cosa ed un conto è provarci, non lo fai per un incidente, lo fai per scelta».

L'ex tentatrice ha anche parlato della possibilità di volerne discutere con Perla Vatiero. «Non so se dirlo a Perla prima che le sente in puntata, forse è meglio ora. Adesso ci parlo - ha sottolineato Greta - Non voglio che lo venga a sapere in puntata».