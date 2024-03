Grande Fratello, la famiglia di Greta Rossetti si scaglia contro Sergio: «Quella specie di scimmia»

Al Grande Fratello Greta Rossetti si sta avvicinando sempre di più al coinquilino Sergio D'Ottavi, ma il fratello maggiore non sembra essere d'accordo con lei. Josh Rossetti aveva già ampiamente espresso il suo disappunto durante l'intervista a Turchesando, dove aveva dichiarato che: «Sergio D’Ottavi non mi va a genio, perché Greta vede ciò che vede, ma non ciò che vediamo noi. Vede il lato di Sergio che la coccola, le sta vicino, ma da fuori noi vediamo le clip dove fa comunella con Beatrice. E io ho capito benissimo che è una dinamica. Se non ci fosse mia sorella, Sergio lì dentro cosa farebbe? Neanche a lavare i piatti. Lui è ancora lì dentro perché è aggrappato a lei».

Nelle ultime ore Josh si è scagliato contro Sergio a causa di una clip vista durante la diretta in Casa.

«Allora stavo guardando questo video in cui quella specie di scimmia (Sergio, ndr.) che le stringe i polsi, e Greta intanto dice: Smettila che mi fai venire i lividi, e lui dice: Te ne faccio venire altri di lividi. Visto che parlate tanto, un uomo non fa venire i lividi a una donna - ha detto Josh Rossetti nelle sue storie Instagram, scagliandosi contro l'incquilino - Quindi andate pure avanti a difendere l’indifendibile.

La redazione lo riprende, ma se non ci fosse stata la redazione? Lei mi dice: lasciami. Se le controlla i polsi vuol dire che ha esagerato. E non ditemi che sto facendo tutto questo perché ho bisogno del confronto, se volevo il confronto chiamavo e dicevo: mi fate fare un confronto? Sto per esplodere».