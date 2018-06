Grande Fratello, Matteo Gentili choc: «Quanto è brutta, non la scop*** mai...». A rischio eliminazione?

Venerdì 1 Giugno 2018, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 12:34

Ancora insulti al Grande Fratello? Matteo Gentili, uno dei 5 finalisti del reality di Canale 5, sarebbe finito nell'occhio del ciclone perché avrebbe insultato pesantemente un'ospite della Casa.Come riporta ilTempo , in collegamento a Mattino 5 Floriana Secondi, dopo la sua apparizione in puntata, avrebbe raccontato: «Matteo che per voi è tanto serio e gentile, martedì sera mi ha offeso. Su Canale 5 c’era la pubblicità, gli spettatori si sono spostati su Mediset Extra e si è sentito che ha fatto apprezzamenti molto volgari su di me, cose del tipo ‘Quanto è brutta, non me la porterei mai a letto, nemmeno se mi pagassero'. Ha usato termini molto dispregiativi non solo verso di me ma anche verso Elena Morali. È un bambino, ma come si permette?».E quando Federica Panicucci le avrebbe chiesto di essere più precisa, Floriana avrebbe aggiunto: «Su Instagram mi hanno riferito di volgarità pesanti, che non ero bella e non mi avrebbe mai sc***o. Anche su Elena ha detto che non è il suo tipo. Un attacco senza motivo».In studio, Mariana e Angelo avrebbero provano a difendere Matteo. Mentre la conduttrice avrebbe promesso di fare luce sulla storia. Il Grande Fratello prenderà provvedimenti? E Matteo potrebbe essere a rischio eliminazione? Staremo a vedere.