Grande Fratello, Monia vuole parlare con Massimiliano: la "strana" curiosità

Durante i festeggiamenti del compleanno di Perla al Grande Fratello, Massimiliano Varrese cerca di confrontarsi con Monia che in mattinata aveva accennato a volergli dire qualcosa. Massimiliano, incuriosito, chiede ripetutamente a Monia di condividere la sua riflessione ma lei sembra evitare il discorso. Nonostante la persistente curiosità dell'attore, Monia lascia intendere di non voler più condividere quanto promesso, divertendosi ad alimentare il mistero. Resta da vedere se Massimiliano riuscirà a scoprire il contenuto della conversazione. (Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy).