Grande Fratello, nasce l'hashtag #varresefuori: «Squalificate Massimiliano Varrese per tutelare le donne»

Massimiliano Varrese è uno dei concorrenti più criticati di questa edizione del Grande Fratello. Fin dall'inizio del reality show, l'attore ha diviso il pubblico: chi sosteneva la sua buona fede con Heidi Baci, ad esempio, e chi, invece, non ha mai nutrito troppa simpatia nei suoi confronti. Tuttavia, ora, i fan del programma condotto da Alfonso Signorini sembrano essere schierati tutti dalla stessa parte: vorrebbero fuori dalla casa Massimiliano (complici gli episodi di cui si è reso protagonista nelle ultime settimane) e, proprio per questo, avrebbero lanciato l'hashtag #varresefuori.

Ad ogni azione corrisponde una reazione e, forse, Massimiliano Varrese non ci ha proprio pensato. L'attore, infatti, sembra essersi dimenticato di trovarsi al Grande Fratello dove è ripreso tutti i giorni quasi 24 ore su 24. Le sue frasi sessiste non sono proprio passate inosservate e hanno scatenato reazioni social (anche violente verbalmente) nei suoi confronti. Espressioni del tipo: «Beatrice ha il male in corpo», «Chiamiamo l'esorcista» oppure ancora «Sale sul groppone del maschio e gli vuole mangiare la testa (sempre riferito a Luzzi, ndr). Ma sa cosa succede se trova il maschio sbagliato? Il maschio si rigira e fa così…» mimando un ceffone, hanno disgustato anche personalità come Gessica Notaro o Roberta Bruzzone. Per non parlare del mondo di Twitter che, proprio perché non sopporta più di sentire certe frasi all'interno di un programma televisivo, ha lanciato l'hashtag #varresefuori e si augura che la produzione prenda provvedimenti nei confronti dell'attore che continua a ribadire la sua buona fede.

I commenti social

Il sentiment social nei confronti di Massimiliano Varrese non è mai stato troppo positivo ma, ora, è davvero ai minimi storici. I fan del Grande Fratello stanno portando avanti la loro battaglia virtuale che sarà vinta solo in caso di provvedimenti disciplinari. Qualcuno ha scritto: «Lui è un omuncolo», «È sempre stato così: all'inizio del Gf urlò contro Valentina, poi, continua a dire a Grecia di "stare zitta"...

Deve uscire subito», «Squalificate Massimiliano Varrese per tutelare le donne» oppure «Gente prima di lui è uscita per molto meno».