Grande Fratello, le pagelle: Anita presa a bordate dai (non) follower (2), Perla scaricata da tutti (3), Signorini smascheratore (8) Maddaloni abbandona (n.c.)

Grande Fratello puntata 41. Signorini si veste da smascheratore, Maddaloni abbandona e Anita (finalmente) finisce in nomination. La puntata andata in onda ieri sera ha avuto un po' di pepe in più del solito. Vediamo dunque le nostre pagelle.

Anita e le bordate dei non follower 2

«Mi pesa pensare che quando uscirò da qui non potrò godermi un cinema o una cena perché (i fan ndr) verranno a rompermi». L'angelo biondo nè è certa, anche se lo nega, e prende una portata in faccia. Certa che una volta fuori dalla casa non avrebbe saputo come gestire i milioni di follower, con solo il 17% delle preferenze finisce in nomination. Dopo aver "abbandonato" Garibaldi perché troppo morboso inscena un pianto poco credibile, anche a lei stessa, per le parole di Beatrice Luzzi. «È cattiva», the Queen ci va giù diretta. Lei frignando: «Io ho fatto tanta terapia Alfonso e non permetterò a lei di rovinare il mio percorso». Tranquilla Anita ci stanno pensando i tuoi non follower a riportarti con i piedi per terra.

Perla scaricata da tutti 3

Certa di essere la più furba di tutti tiene appeso Mirko con un Ti amo senza certezze, fa la svenevole con Alessio e parla in codice di scarpe vecchie e nuove per intortare il pubblico. Ma il gioco non funziona e Perla viene scaricata da tutti. Per Falsone sono amici «nulla di più. Per lei è fidanzata», eliminata l'opzione scarpa nuova. Mirko chiarisce che «non sono il porto sicuro di nessuno in attesa che qualcun altro ti dia conferma», fuori anche la calzatura vecchia e Signorini la rimette a posto spiegandole che «sei furba ma noi più di te». Perla, Perla ci hai provato ma ti è andata male, con tutti.

Signorini smascheratore 8

Finalmente il conduttore fa... il conduttore. Dopo essersi gongolato per i complimenti ricevuti dalla Buonamici per il suo Phisique Du Rôle «Cesara sai la concorrenza è spietata», Signorini smette di fare il bello addormentato nel bosco e diventa la matrigna. In due parole smonta Anita che era certa di avere un esercito di follower pronto ad assalirla all'uscita (e probabilmente presto uscirà) e Perla sicura di aver fatto le scarpe a tutti «usate un codice che usavate sempre a Temptation Island». Che bello Alfonso finalmente ti riconosciamo.

Perla e Mirko, la noia 2

Mirko e Perla, ancora. Non ce ne libereremo mai almeno fino alla fine del Grande Fratello. La non coppia dei due ex continua a occupare blocchi di puntata in cerca di hype. Ma pure i fan sono stufi. Ieri si sono visti a centro studio e l'effetto era più lento di uno scontro in un western all'italiana. Chi però ne esce sconfitta è sicuramente Perla che se ne ritorna nella casa con la coda tra le gambe.

Marco Maddaloni abbandona N.c.

L'ex judoka decide di non tornare nella casa dopo la morte del suocero.

Troppo il dolore o forse troppa la certezza di non avere nessuna chance di vincere. Certo non siamo nessuno per giudicare come si affronta il dolore e sappiamo che Marco sentiva già molto la mancanza della sua famiglia però sappiamo anche che una volta uscito dalla casa ha scoperto che dal suo scontro con la Luzzi ne era uscito abbastanza acciaccato, quindi perché continuare? Siamo malpensanti? Forse si o forse no.