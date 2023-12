Grande Fratello, Perla Vatiero ammette: «Mirko mi manca». Lui vede tutto in diretta e reagisce così

Perla Vatiero non riesce a trattenersi e torna a parlare con Letizia Petris dell'ex Mirko Brunetti, uscito dalla casa del reality condotto da Alfonso Signorini poche settimane fa. «Mi sono goduta un po’ lui, i momenti belli - ha spiegato Perla Vatiero a Letizia -. Poi se lui stava male, non mi importava dei miei malumori, dei miei mille dubbi. Mi importava solo di lui e come stava. Volevo stargli accanto, magari potevo essere d’aiuto. Fondamentalmente l’ho fatto. Vuoi o non vuoi l’ho fatto anche quando è arrivata lei. In passato avrei sclerato e invece ho pensato a lui anche con l’arrivo di Greta. Sono rimasta lucida e non è da me, non l’avrei fatto prima. Anche in questo sono molto cambiata. Se mi manca? Certo».

La reazione di Mirko

Durante il daytime della confidenza di Perla a Letizia Petris, Mirko Brunetti, Ciro Petrone e Angelica hanno avviato una diretta su Instagram. «Mirko lei sta dicendo che le manca tutto di te - ha sottolineato Ciro Petrone in diretta -. Dice che non gli interessa nessun altro e che gli manchi davvero.

Perla vuole abbandonare. Mì, stanno dicendo che vuole lasciare, Perla sta dicendo che sono usciti i suoi punti di riferimento».

Mirko durante la diretta ha sorriso imbarazzato e si è nascosto spostando la fotocamera del cellulare. «Che bello, hanno detto che io e voi siamo le uscite più difficili da digerire e che le manco - ha sottolineato Mirko -. Perla lascia? Noo, non credo».