GF, 19 anni fa la prima edizione: i post dei protagonisti nel ricordo di Pietro Taricone

14 settembre 2000: due giorni prima parto da casa senza rendermi conto di cosa andassi a fare. Arrivo a Roma con l'indirizzo di un albergo in mano. Dopo qualche minuto che Mi ero accomodata in camera, bussano alla porta: " ciao, sono la tua guardia del corpo, quando vorrai uscire per andare a mangiare dovrai comunicarlo a me". Giovane, carino e se non ricordo male, studente di giurisprudenza. Auricolare nell'orecchio, lo sentivo parlare con qualcuno. Mah, mi dicevo. Il giorno dopo Marco Liorni viene in albergo a presentarsi per spiegarmi le dinamiche dell'entrata. Sale l'ansia, la paura. Sono sola nell'ignoto. È il 14 sera, mi perquisiscono la valigia, me ne consegnano una piccola col logo del programma. Consegno cellulare e tutti mi miei effetti personali. È ora. Devo scendere. Salgo su una macchina. Accanto a me ce n'è un'altra dove intravedo un figura femminile. D'istinto la saluto con la mano. Scopriro' poi che era Maria Antonietta. L'emozione mi fa scendere qualche lacrima. Non ho mai imparato a gestire la gioia. Partiamo direzione Cinecittà. Prima tappa: veniamo microfonati. Nessuno di noi può vedersi. Le macchine sono disposte in modo che questo non avvenga. Cambio macchina. In fila indiana si parte. Una mano apre la portiera. Scendo. Presentazione. Caos. Gente sconosciuta. Urla. Foto di gruppo. Il gioco ha inizio. Io divento Cristina del Grande Fratello. Per sempre

Gli eventi del passato hanno nella memoria un tempo relativo. Sembra ieri eppure son passati circa vent’anni, sembra tanto tempo fa eppure era solo qualche settimana fa.. è la nostra percezione e l’intensità con cui tutto accade. In questo caso sembra davvero passato poco tempo eppure nel frattempo io sto già alla mia quarta vita. Non ho foto, queste le ho prese da internet e si vede, ma sono significative

Io nel confessionale che giocavo inconsapevolmente a fare la ‘gattamorta’ seduttrice e sensuale. Ero così piccola che guardandomi provo una tenerezza incredibile verso me ma anche verso tutti gli altri. Che meraviglia la vita, succedono delle cose incredibili, inaspettate. E, nel frattempo, cresciamo. Sono stata felice lo scorso inverno di conoscere il figlio della Beta, un ragazzo meraviglioso. Qualche giorno fa Sergio (che ottusangolo non lo è per niente) è passato da casa ed abbiamo avuto modo di raccontarci, di parlare un po’ di noi e, ogni volta che accade, ne siamo felici. La prossima settimana vedrò Lorenzo e ci abbracceremo in abbraccio lungo, lo so. Di qualcuno ne ho perso le tracce, era giusto così, ma resteremo comunque uniti da un filo immaginario. Pietro invece sta sempre qui. Nel mio cuore

ambiava la mia vita e soprattutto la televisione italiana, oggi è il ventennale del primo unico inimitabile reality Il GRANDE FRATELLO 1; non smetterò mai di ringraziare tutti gli autori per questa grande esperienza che mi hanno regalato, non smetterò mai di ringraziare tutti gli italiani che dopo 20 lunghissimi anni ancora oggi mi dimostrano affetto. Questa meravigliosa avventura non poteva essere meravigliosa senza i miei 9 coinquilini: Francesca, Roberta, Marina, Cristina, Mariantonietta, Lorenzo, Rocco, Sergio e soprattutto lui: PIETRO TARICONE. Grazie a tutti

Era un giovedì... il 14 settembre del 2000, esattamente 19 anni fa...e noi dieci giovani ragazzi iniziavamo una avventura che avrebbe segnato le nostre vite e cambiato la televisione italiana. Non sapevamo esattamente quello che andavamo a fare, e non lo sapevano neanche gli addetti ai lavori.... siamo stati i primi, i pre-cursori! Siamo stati quei dieci ragazzi che inconsapevolmente, forse, hanno dato il via a tutto quello che oggi è social! In fin dei conti vi voglio bene

Sabato 14 Settembre 2019, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diciannove anni fa esatti, partiva la prima edizione italiana del Grande Fratello: era il 14 settembre 2000 quando un gruppo di ragazzi, fino a quel momento sconosciuti, entrava per la prima volta nella Casa di Cinecittà, dando il via ad una trasmissione che, nel bene e nel male, è stata un vero e proprio fenomeno.Molti dei concorrenti di allora, diventati più o meno famosi, hanno deciso di ricordare quel momento così unico ed emozionante, raccontando le proprie sensazioni e le proprie esperienze, senza dimenticare uno dei protagonisti di quell'edizione che oggi non c'è più: Pietro Taricone, morto nel giugno 2010 in un incidente col paracadute, è rimasto nel cuore dei suoi coinquilini come di tanti telespettatori.C'è chi aveva fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, chi era tornato alla vita di tutti i giorni e chi invece, come Rocco Casalino, che ha fatto un percorso diverso diventando un esperto di comunicazione per il M5S. Destini diversi per ragazzi diversi, accomunati dall'essere stati pionieri di un'esperienza unica nel suo genere. Cristina Plevani, la vincitrice di quell'edizione, ha scritto in un post: «».Marina La Rosa, la messinese che aveva fatto impazzire l'Italia con la sua bellezza, su Instagram ha dedicato un lungo post all'anniversario dell'ingresso nella Casa del Grande Fratello. «» - ha scritto Marina La Rosa - «».Salvo Veneziano, il pizzaiolo siciliano divenuto un idolo dei telespettatori grazie alla sua verve comica, si è lasciato andare ad un post molto toccante: «C».Un ricordo della prima edizione del Gf anche da parte di Lorenzo Battistello: «».Molto più sintetica, invece, Roberta Beta, che ha pubblicato una foto della valigia griffata Grande Fratello consegnata ai concorrenti prima dell'ingresso nella Casa: «Eccola, è lei! Ha compiuto 19 anni! Auguri!».