Gf Vip, chi vince? Carolina Marconi in pole: ecco chi lo dice

Sarà Carolina Marconi la vincitrice della nuova edizione del Grande Fratello Vip? Troppo presto per dirlo, ma secondo i betting analyst la preferita di queste prime settimane è proprio la showgirl venezuelana. Sono passati pochi giorni, ma già sui siti di scommesse spuntano le prime classifiche. Pare dunque, che gli appassionati del Gf Vip si siano già fatti un'idea su questo nuovo cast che però non esclude la possibilità che possa ribaltarsi, esattamente come è successo negli scorsi anni.

I primi risultati

Il programma televisivo di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, è ormai entrato nel vivo con le prime nomination, utili per permettere al pubblico di scegliere il preferito della settimana. Dunque è possibile scoprire il preferito dei telespettatori con l’esito del primo televoto che è stato aperto dopo le ultime nomination.

Secondo i betting analyst, invece, medaglia d'oro va a Carolina Marconi, che prevale a 3 su Stanleybet.it e a 3,40 su Planetwin365. Insegue a distanza Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini che da quando è entrata nella casa è sempre rimasta al centro dell'attenzione per il rapporto ambiguo con la sorella. Per lei la quota della vittoria oscilla tra 4,50 e 5. Segue Giovanni Ciacci, proposto tra 6 e 7,50.

Luca Salatino insegue i tre davanti, in quota tra 7 e 8,50, con George Ciupilano offerto invece da 8 a 10, davanti ad Antonella Fiordelisi che vede la vittoria tra 8,50 e 10. Segue Antonio Spinalbese, visto a 12, mentre per l’ex pallanuotista Amaurys Perez la quota oscilla tra 12 a 13.

Gli outsider

Attenzione poi ai possibili outsider che potrebbero ribaltare questi primi risultati ottenuti: Pamela Prati vincente vale tra 20 e 21, Cristina Quaranta è offerta vincente da 30 a 31, Charlie Gnocchi vede il successo fra 30 e 34, mentre è alta Wilma Goich, tra 50 e 51.