Grande Fratello, la rivelazione di Sara Ricci: «Ho solo recitato e ci siete cascati tutti...»

Tra i concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello c'è stata senza dubbio Sara Ricci, la cui permanenza nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini è stata breve ma intensa. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, l'ex gieffina ha parlato con alcuni dei suoi follower, attraverso il suo profilo Instagram, rivelando delle dinamiche e dei dettagli che hanno sorpreso particolarmente i fan del reality. Il motivo? L'ex gieffina ha dichiarato che nella casa non è mai stata «la vera Sara Ricci» ma ha semplicemente «recitato».

I commenti di Sara Ricci

«Non ero me stessa sia quando ero zen che quando finivo di litigare - ha risposto Sara Ricci ad un follower -.

Io non so giocare infatti ho recitati la parte dell'offesa e ci siete cascati tutti, evidentemente sono brava. Ho recitato quando ho litigato con Beatrice e nel resto del tempo comunque non ero me stessa. Ero molto in protezione».

«Esteticamente perfetta. Mi sei sempre piaciuta negli anni. Al Gf mi hai delusa», ha scritto una follower. E lei non ci ha pensato due volte a rispondere: «Semplicemente ho recitato».