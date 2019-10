Grande Fratello, scoppia un’altra coppia: Alessia Prete e Matteo Gentili si sono lasciati

Lunedì 14 Ottobre 2019, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2019 19:27

Cala il sipario sulla relazione fra. I due si sono innamorati fra le mura della casa del(quindicesima edizione), condotto da Barbara D’Urso, e avevano già avuto un periodo di crisi in cui avevano deciso di separarsi.La seconda chance che si erano concessi però non ha funzionato e l’addio stavolta sembra essere definitivo. A dare la notizia la stessa Alessia, che ha annunciato di essere single in occasione di una cena fra ex colleghi reclusi fra cui Danilo Aquino e Alberto Mezzetti, “scortati” dalle relative fidanzate e Baye Dame.Alessia e Matteo si erano lasciati lo scorso inverno, quando per il calciatore si parlava di una partecipazione come tronista nel trono classico del dating show di Maria De Filippi “Uomini e donne”. Lui aveva rifiutato, sembra proprio per darsi una seconda possibilità con l’ex, ma le cose non devono essere andate come previsto.