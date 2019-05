Grande Fratello, Valentina Vignali contro Soleil e Malgioglio avverte: «Rischi una querela»

Martedì 7 Maggio 2019, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 15:00

Tra Valentina Vignali e Soleil Sorgé vecchie ruggini che tornano prepotentemente alla ribalta. L'occasione è quella del Grande Fratello, dove la cestista e influencer, che si trova nella Casa, ha attaccato l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi durante la diretta con Barbara D'Urso.Che tra Valentina Vignali e Soleil Sorgé non corra buon sangue è risaputo. Nella puntata di ieri sera, però, Barbara D'Urso ha mandato in onda un filmato in cui Valentina Vignali parlava così di Soleil: «A me lei non è mai piaciuta, abbiamo anche litigato. Non mi è mai piaciuta, sin dall'inizio, io speravo che Luca Onestini scegliesse Giulia Latini e non lei a Uomini e Donne. Commentando la trasmissione, facevo video simpatici su Instagram e quando vincemmo la serie B di basket, lei mi disse: Eh, ma tu infatti sei una di serie B». Come riporta anche TvZap, Valentina Vignali ha commentato quel filmato insinuando anche che Soleil Sorgé possa aver avuto relazioni con calciatori professionisti.Non solo. Valentina Vignali si è difesa così: «Quella è roba vecchia, sono cose di un anno e mezzo fa, ma che penso e ribadisco. Soleil è una ragazza molto altezzosa, un po' gattamorta, provocante quando non serve. Non mi piace come si comporta». A quel punto, ad interrompere Valentina Vignali ci ha pensato Cristiano Malgioglio. L'opinionista del Gf, infatti, ha redarguito la ragazza così: «Queste frasi sono da querela, devi stare molto attenta. Quando non si hanno prove di ciò che si dice, potresti anche essere querelata».