Grande Fratello Vip 2018, la frecciatina di Fabrizio Corona: «Hanno mandato in onda un pezzo senza senso. Ilary senza di me non ce la fa»

Fabrizio Corona si sfoga su Instagram e lancia una freciatina alla sua nemica giurata Ilary Blasi: «senza di me non ce la fa». Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip 2018, la Blasi ha mandato nuovamente in onda la clip di giovedì scorso quando Corona è entrato nella casa per fare le sue scuse alla ex Silvia Provvedi. Un occasione troppo ghiotta per Corona che sulle sue instagram Stories ha lanciato delle frecciatine per nulla velate alla Blasi e a Mediaset.«Stavo dormendo, ma mi hanno svegliato una marea di telefonate - commenta- dicendomi che anche stasera ero ospite al Grande Fratello, ma non ero ospite , c'ero ma non c'ero perchè sono a casa che sono stanco morto a vedere la partita, insomma ero protagonista anche stasera. Mi hanno criticato, attaccato, hanno detto che non sarei mai più andato in Mediaset, hanno detto che mi ero autoinvitato e hanno rimandato in onda le immagini dell’altra volta. Forse per ripetere i risultati dell’altra volta, quando in quella curva hanno superato i 4 milioni di telespettatori? O forse perché senza di menon ce la fa? Stranamente, dopo le partite, nel momento di maggiore ascolto, quando i telespettatori cambiano canale, lanciano e fanno un pezzo senza senso ripetendo una cosa già vista. Li ringrazio, li saluto e sono contento per Silvia».