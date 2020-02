GF Vip 2020, ennesima crisi tra Pago e Serena Enardu: «Non sono educato?»

L'amore tra Pago e Serena Enardu continua a essere messo a dura prova al Grande Fratello Vip 2020. Dopo il faccia a faccia con il fratello Pedro, il cantante deve continuamente chiarire la sua posizione. In mattinata Serena ha avuto un momento di sconforto ed è scoppiata in lacrime. Allora Pago si è avvicinato per consolarla: «Mi dispiace che fai fatica, ma tu pensi che io ti tratto male per qualche motivo?».

«Vedrai che tornerai felice se esco, nella capanna mi tratti con il sorriso invece secondo me devi essere uguale dentro e fuori, tu invece torni a fare le cose che mi danno fastidio», ha spiegato Serena. «Faccio fatica con le telecamere e le persone, stiamo affrontando i nostri problemi non credo di dover dimostrare niente, mi vuoi dire che non sono educato?», la replica di Pago. «Secondo me no, io ho cambiato qualcosa di me per noi, tu invece ancora che scappi quando ti parlo», le parole di Serena.

Successivamente Pago ha tentato di calmare la fidanzata abbracciandola: «Sono pensieroso ma tu non puoi pensare che io cambi atteggiamento, però se hai bisogno che io ti rassicuri lo faccio... Anche questo è chiarire e tu mi devi dire tutto quello che non va, senza arrabbiarci così, ti prometto che starà più attento». «Io potrei andarmene e devi capire che voglio stare tranquilla con te questi ultimi giorni», ha aggiunto Serena, preoccupata per l'esito delle nomination. «Ho paura di uscire fuori e dover affrontare di nuovo la situazione». «Non credi in questo amore?», le ha chiesto a quel punto Pago. Ed è scattato l'abbraccio.

Ultimo aggiornamento: 21:00

