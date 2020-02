Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini difende Antonella Elia e sbugiarda Fernanda Lessa: «Hai mentito»

Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini difende Antonella Elia sbugiarda Fernanda Lessa: «Hai mentito». La tredicesima puntata si è aperta all'insegna della bufera. Questa volta sotto l'occhio del ciclone insieme ad Antonella Elia, dopo Patrick, è il turno di Fernanda Lessa.

Tra Fernanda Lessa e Antonella Elia non scorre buon sangue sin dalla prima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Tra le due non sono mancati i litigi, ma lunedì scorso la modella brasialina aveva lanciato un'accusa precisa durante la diretta «Antonella non è così sensibile, mentre voi non sentivate mi ha detto ti spezzo in due brasiliana pazza». Antonella ha sempre rispedito le accuse al mittente e gli inquilini hanno chiesto a gran voce di rivedere i filmati. Il video è stato mostrato durante la tredicesima puntata e la verità è davvero diversa, perchè mostra Antonella che dice : «Fernanda se escono fuori i tuoi filmati ti aprono in due», la cosa è ben diversa. Signorini accusa sia Montovoli e Testi di aver avallato la tesi di Fernanda: «non ho la volontà di difendere Antonella Elia, i fatti dicono una cosa sostanzialmente diversa. Avete mentito, perchè?». Sia la Lessa che Montovoli e Testi sono increduli e dicono di aver capito male.

Ultimo aggiornamento: 23:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA