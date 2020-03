Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini con la voce rotta fuori onda: «Stasera mi impappino». La diciassettesima puntata del GFVip si apre con un emozionato Alfonso Signorini che ha ringraziato il pubblico per essere collegato in questo momento di emergenza a causa del coronavirus.

«Grazie per essere con noi e aver voluto sospendere per qualche ora i brutti pensieri dovuti all'emergenza coronavirus», Inizia così Alfonso Signorini la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2020, è visibilmente emozionato, la voce è rotta: «Le notizie che abbiamo letto oggi sono drammatiche ma nella storia dell'umanità ha sempre vinto la vita. I ragazzi sono stati informati di tutto e ovviamente non hanno più lo stimolo per vivere con la leggerezza di 70 giorni fa. Abbiamo raccolto le loro emozioni ed è di emozioni che voglio parlarvi stasera». Mentre dà la pubblicità non si acccorge di avere il microfono ancora aperto e ammette : «Stasera mi impappino»

