Antonella Elia al Grande Fratello Vip, lo spoiler di Valeria Marini da Chiambretti imbarazza tutti

Antonella Elia al Grande Fratello Vip? Valeria Marini, ospite de “La Repubblica delle Donne”, il programma televisivo di Rete4 interamente dedicato all'universo femminile e condotto da Piero Chiambretti, ha messo in imbarazzo Antonella Elia, la nota conduttrice televisiva e showgirl italiana

Rita Rusic al Grande Fratello Vip: «Sarò io la bomba sexy...»

La Marini, dopo aver parlato della partecipazione di Rita Rusic (ex moglie del suo ex Vittorio Cecchi Gori) al reality, si è rivolta ad Elia, che da quest’anno è una delle 5 ministre di Chiambretti, dicendo: «Tu lo fai il Grande Fratello Vip, Antonella? Vero?!». Le reazioni d'imbarazzo sono state tante: Alfonso Signorini ha sviato il discorso, mentre la Elia non ha proferito parola. Chiambretti ha cercato di salvare la situazione ricordando che finora l’unico nome ufficiale è quello di Rita Rusic. Oramai però la presenza di Antonella Elia al Gf Vip - anticipata da Bitchyf.it - sembra essere quasi certa.



La presenza di Loredana Lecciso tra i concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip, invece, sembrava quasi scontata, ma alla fine è giunto un clamoroso dietrofront. La bionda pugliese, infatti, ha deciso di rifiutare l'offerta di Alfonso Signorini ed ora il prossimo conduttore del Gf Vip sta incontrando altre celebrità per la nuova edizione del reality.

Ultimo aggiornamento: 20:19

