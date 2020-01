Grande Fratello Vip 2020, Licia Nunez lancia una frecciatina a Eva Grimaldi: «Cos'ha più di me? L'età»

Grande Fratello Vip 2020, Licia Nunez lancia una frecciatina a Eva Grimaldi: «C's'ha più di me? L'età». Mentre la Nunez è nella casa del Grande Fratello Vip, la sua ex compagna Imma Battaglia nel salotto di Barbara D'urso continua ad accusarla di dire cose false. L'attrice replica senza esitazione e si toglie un sassolino dalla scarpa.

Alfonso Signorini, durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2020, mette al corrente Licia Nunez delle accuse di Imma Battaglia che da Barbara D'Urso ha detto «Licia si è auto invitata alle mie nozze, usa la nostra storia per farsi pubblicità».

«Io sono una concorrente del Grande Fratello non perchè fossi l'ex della Battaglia, ma perchè faccio l'attrice da 20 anni - spiega Licia - la vita privata della sottoscritta prevede una storia di sette anni. A me non va di passare come la bugiarda di turno, non mi va di avallare la storia di una favola come l'hanno voluta far vedere Imma ed Eva. Io ho ricevuto un invito telefonico da Imma per invitarmi alle sue nozze, io non mi sono mai auto invitata. La mia unica intervista relativa a Imma Battaglia è relativa al 2011». Poi la frecciatina su Eva Grimaldi: «Per quanto riguarda il discorso Eva, specifico che quando Eva ha partecipato all'isola dei famosi ed Imma è andata lì, mi hanno chiamata tanti giornalisti e io non ho mai rilasciato nessun commento. Cos'ha Eva più di me? Solo l'età, è coetanea con Imma».



