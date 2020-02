GF Vip 2020, lite tra Paola Di Benedetto e Antonio Zequila: «Ho avuto donne più giovani di te»

Grande Fratello Vip 2020, lite tra Paola Di Benedetto e Antonio Zequila: «Ho avuto donne più giovani di te». Mentre andava in onda la pubblicità, dentro la casa del Grande Fratello Vip è esplosa una lite tra Zequila e Paola che non se le sono proprio mandate a dire.

Lite in diretta durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 tra Paola e Antonio Zequila. Signorini entra in casa per capire. Paola Di Benedetto è in lacrime «Quando si tocca l'ego smisurato di Zequila gli scatta una roba incomprensibile. Mi sono semplicemente permessa di dire che la storia tra Sara e Antonio è impossibile, scherzosamente, perchè vedo che lei è molto timida e riservata». Signorini mostra il video e si vede Antonio Zequila che dice all'ex madre natura: «Posso assicurarti che ho avuto più giovani di te e più fighe di te, hai fatto solo Madre Natura e solo per il tuo corpo, ma chi sei». «Che cafone che sei», ribatte Paola Di Benedetto.

«Io ho messo subito dei paletti - dice Sara - come si vede dal video, dicendo che tra noi potrà esserci solo un'amicizia». Antonio Zequila visibilemnte alterato risponde: «Alfonso io innanzitutto non ho rotto mai le scatole a nessuno - commenta Zequila - della mia vita io sono un uomo per bene non mi permetterei mai, ma quando Paola di me fa carne da macello come se io fossi l'ultimo dei cessi non ci sto»

Ultimo aggiornamento: 08:19

