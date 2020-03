Grande Fratello Vip 2020, nuova lite tra Antonio Zequila e Adriana Volpe: «Vergognati!». Dopo Antonella Elia e Valeria Marini c'è un'altra coppia nella casa che proprio non va d'accordo. Antonio Zequila è tornato a riparlare della sua presunta relazione con Adriana Volpe quando la showgirl aveva 18 anni.

Settima scorsa durante la diretta del Grande Fratello Vip 2020 Antonio Zequila aveva ritrattato tutto a proposito della sua presunta storia con Andrian Volpe, in settimana però ritira fuori l'argomento dopo evergli sentito dire «Zequila fa schifo». Durante la diretta della quindicesima puntata Alfonso Signorini chiede ad Adriana Volpe di commentare le nuove esternazioni di Zequila: «Se fosse vera di cosa mi dovrei vergognare? La cosa grave è andare nel confessionale e insinuare quelle cose, adesso si è davvero superato il limite. Parliamo di religione? Lo giuro su mia figlia, e sono fedele a quello che dico», Zequila ribatte: «Io sono una persona vera, io ho fatto un confessionale è quando ha detto Zequila mi fa schifo. Non sopporto le persone bugiarde, ipocrite e spergiure. Io dovessi morire in questo momento ho detto la verità - poi urla - bugiarda». Signorini infine si rivolge a Zequila: «C'è la tua parola contro la sua e la verità la saprete solo voi, ma quello che dico è che se anche fosse vero questo pomeriggio di passione ma a te cosa te ne frega di raccontarlo?».

Ultimo aggiornamento: 23:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA