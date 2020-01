GF Vip 2020, Pago innamorato pazzo: «Amo Serena Enardu, ma non voglio che entri nella casa»

Grande Fratello Vip 2020, Pago innamorato pazzo: «Amo Serena, ma non voglio che entri nella casa». Durante la diretta della seconda puntata Pago sembra essere molto combattuto, da un lato vorrebbe avere serena con sè, dall'altro è ancora troppo ferito dopo Temptation Island.

«Sono molto inca**ato con lei, non per quello che è successo, ma per quello che c'è adesso. Mi ha cercato molto prima che entrassi al Grande Fratello, mi fa arrrabbiare perchè a questo punto non ci dovevamo arrivare, poteva essere tutto più semplice. Fuori le ho dato poca possibilità di chiarire». E' emozionato, arrabbiato e innamorato Pago che nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha incontrato Serena Enardu. Il televoto deciderà se Serena potrà restare con lui nella casa per una settimana: «Io sono innamorato pazzo - commenta Pago - da una parte mi fa piacere, dall'altra mi dà fastidio. La testa dice una cosa, il cuore un'altra». «Per la prima volta ho paura di perderti ed ho provato gelosia. Non voglio disturbarti solo che sono alcuni mesi che cerco di parlare con te, avere un contatto con te. Hai deciso di allontarti da me ed è lecito, solo che non puoi scappare o rinchiuderti nei posti, perchè le cose bisogna affrontarle. Una volta fatto potrai essere libero di fare quello vuoi, non ti voglio chiedere niente, fai la tua esperienza, ma voglio che tu sappia che sono stati 7 anni importanti, che ci siamo persi e ti chiedo scusa perchè ti ho fatto male. E' difficile per me ammettere di sbagliare, lo sai, lì ho pensato solo a me poi sono uscita e sono stata peggio. Io voglio che tu sappia che ti guarderò e che se c'è da aspettare ti aspetterò», dice con la voce tremante Serena. «Io non sto scappando, sei tu quella che è scappata. Ora non si tratta più di parlare degli errori fatti, io ora sono qui perchè ho bisogno di tempo per me. Tutte le cose che di me non ti andavano bene, pensi che cambino? Se non cambiano succede qualcosa? A me di averla qui accanto non è che mi fa piacere, di più».

Ultimo aggiornamento: 22:45

