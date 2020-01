Grande Fratello Vip 2020, gli animi si scaldano: «Pago, Serena ti ha fatto fare una figura di m****»

Al Grande Fratello Vip 2020 la storia di Pago e Serena Enardu continua ad appassionare ed è argomento di conversazione tra i concorrenti. A cena, però, Pago è stato preso di mira da un coinquilino che non ha usato mezzi termini per descrivere quello che pensa. Salvo Veneziano, storico inquilino della casa più spiata d'Italia, ha ammesso di aver seguito la storia a Temptation Island Vip e ha consigliato al cantante di non ricascarci. Pago, infatti, ha rivisto l'ex fidanzata durante l'ultima diretta.

Lo scambio di vedute è avvenuto a cena, ieri sera. «Serena ti ha fatto fare una pessima figura, io da uomo mi sono sentito umiliato per te, ti ha mancato di rispetto in una maniera assurda, ti ha umiliato e ti ha fatto passare da sfigato!»

Pago ha accusato il colpo, ma ha cercato di non alzare i toni: «Io non sono passato per sfigato!»

«Guarda che io l’ho seguita tutta! La storia delle bollette ecc... Chi ti ama non ti manca così di rispetto...» E poi dopo che Pasquale Laricchia ha rincarato la dose dando manforte all'amico, Pago non ce l'ha fatta più: «Non è che voi due mi potete dire che sono uno sfigato e io non posso rispondere».

«Ti ha fatto fare una brutta figura, tienitela! Sei tu che la porti qua dentro!», ha commentato Salvo chiudendo la conversazione e uscendo dalla stanza alterato. «Voi potete dire tutto e io non posso rispondere, io non ci sto», ha dichiarato Pago, mentre gli altri inquilini presenti alla discussione hanno cercato di smorzare gli animi.

In puntata Pago aveva dichiarato: «Sono molto inca**ato con lei, non per quello che è successo, ma per quello che c'è adesso. Mi ha cercato molto prima che entrassi al Grande Fratello, mi fa arrrabbiare perchè a questo punto non ci dovevamo arrivare, poteva essere tutto più semplice. Fuori le ho dato poca possibilità di chiarire».

