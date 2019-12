Grande Fratello Vip 2020: Paola Di Benedetto è una nuova concorrente. Nella casa più spiata d'Italia arriva Madre Natura. Sull'account social del Grande Fratello Vip che partirà mercoledì 8 gennaio e sarà condotto da Alfonso Signorini, è stata svelata la sua partecipazione.

La lista dei concorrenti che mercoledì 8 gennaio entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 2020 si arricchisce di un nuovo nome. Dopo Rita Rusic, Pago, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Antonio Zequila e Clizia Incorvaia, arriva la bellissima Paola Di Benedetto. L'​​ex Madre Natura di "Ciao Darwin", ex isolana ed ex di Francesco Monte torna in tv per mettersi in gioco.

L'attesa è finita: in esclusiva per voi Grande Fratello svela una delle nostre nuove concorrenti... 😏#GFVIP pic.twitter.com/q9ku1PlXrh — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 30, 2019

Ultimo aggiornamento: 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA