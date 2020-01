Grande Fratello Vip 2020, Patrick, Denver e Pasquale in nomination: Elisa de Panicis e Sergio Volpini eliminati

Grande Fratello Vip 2020, la cronaca della quarta puntata: Patrick, Denver e Pasquale in nomination. Elisa de Panicis e Sergio Volpini eliminati. Quarta puntata con poca dinamica interna alla casa e molte storie extra Grande Fratello: per Pago c'è l'ex moglie Miriana Trevisan, Per Rita rusic cecchi Gori. Licia Nunez torna a parlare di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020 è lunedì 20 gennaio.

01.26 Il Grande Fratello Vip 2020 termina qui, grazie per essere stati con noi.

01.20 Sergio Volpini in studio.

01.19 Patrick, Denver e Pasquale in nomination.

01.16 Pasquale e Patrick salvano senza esitazione Fabio Testi. Tra Ivan e Denver scelgono di andare in nomination con Denver.

01.13 Ivan, Denver e Fabio nella stanza super led dove trovano Pasquale e Patrick. Per restare nella casa dei vip gli ex gieffini dovranno sfidare al televoto uno solo dei vip in questione e sarannoloro a sceglierlo.

01.07 Ivan, Denver e Fabio sono i nominati della casa, ma c'èun colpo di scena, entrano in gioco anche Pasquale e Patrick.



00.54 Nomination segrete per le donne, inizia Paola che fa il nome di Cucuzza. Barbara Alberti - Andrea Denver. Clizia - Zequila. Carlotta - Ivan. Fernanda - Ivan. Antonella Elia - Fabio Testi. Adriana - Aristide. Rita - Denver. Licia - Ivan.

00.38 Nomination palesi per gli uomini, le donne in confessionale. Fabio Testi nomina Ivan. Denver - Pago. Zequila - Pago. Pago - Ivan. Montovoli - Denver. Cucuzza - Montovoli. Aristide - Fabio Testi. Paolo - Ivan. Infine Ivan nomina Fabio Testi.

00.35 E' il momento delle nomination. Con l'arrivo degli ex in casa ci sono più uomini che donne, per questo verranno nominati solo gli uomini. I due uomini più votati andranno al televoto.

00.32 L'ex gieffino che deve abbandonare la casa è Sergio Volpini. Patrick e Pasquale però non sono ancora salvi.

00.30 Chiuso il televoto flash tra gli ex gieffini.

00.20 In studio Elisa de Panicis «Non ero preparata», poi vede una clip in cui gli inquilini della casa parlano di lei.

00.17 Dopo Imma però è il momento di parlare della nuova compagna di Licia, Barbara, che in realtà le manda una lettera d'amore «Barbara è la persona che mi ha insegnato a donare senza ricevere nulla in cambio, mi ha sostenuto e supportata in tantissimi momenti».

00.11 Si torna a parlare di Licia e della sua ex Imma Battaglia. «Io sono una concorrente de Grande Fratello non perchè fossì l'ex della Battaglia, ma perchè faccio l'attrice da 20 anni - spiega Licia - la vita privata della sottoscritta prevede una storia di sette anni. A me non va di passare come la bugiarda di turno, non mi va di avallare la storia di una favola come l'hanno voluta far vedere Imma ed Eva. Io ho ricevuto un invito telefonico da Imma per invitarmi alle sue nozze, io non mi sono mai auto invitata. La mia unica intervista relativa a Imma Battaglia è relativa al 2011. Per quanto riguarda il discorso Eva, specifico che quando Eva ha partecipato all'isola dei famosi mi hanno chiamata tanti giornalisti e io non ho mai rilasciato nessun commento. Cos'ha Eva più di me? Solo l'età, è coetanea con Imma».

23.59 Pasquale, Sergio e Patrik vengono invitati da Signorini ad alzarsi in piedi, legge una comunicazione: «Come sapete il televoto è stato annullato, ma in realtà è stato solo rimandato, sto per aprire un televoto flash che si chiuderà stasera stessa e vi dico che il meno votato tra voi tre sarà questa sera eliminato, per gli altri due ci sarà ancora una chanche molto importante». Televoto flash aperto.

23.56 E' il momento del verdetto: Elisa De Panicis è la prima eliminata di questa edizione. Andrea Montovoli prosegue.

23.53 Televoto Chiuso.

23.25 Clip su Aristide Malnati e la sua passione per Elisa De Panicis. Poichè Elisa potrebbe uscire dalla casa per Aristide è l'ultima occasione per conquistarla. Ad aiutarlo due suggeritori speciali: Pupo e Wanda Nara.

23.19 Fernanda Lessa dopo le tensione delle ultime nomination è stata accusata di aver utilizzato un termine omofobo definendo Licia quella lesbica, in senso dispregiativo. La polemica viene smorzata dalla stessa Fernanda «non ricordavo il nome, sono stata lesbica anch'io». «Sono schifata dall'ipocrisia e dalla terminologia utilizzata da questa persona - punzecchia Antonella Elia - è di cattivo gusto, ora fa la sportiva».

23.13 Dopo l'espulsione di Salvo Veneziano, gli ex gieffini sono andati in un centro anti violenza ad ascoltare le storie di donne che hanno subito violenza.

22.58 Montovoli è in nomination e negli ultimi giorni ha litigato con Ivan e Denver perchè non gli hanno detto di averlo nominato.

22.41 La Rusic rientra in casa e trova Cecchi Gori, i due parlano come se fossero a casa loro. Un momento scritto molto bene, ma che sono totalmente fuori dalle dinamiche del Grande Fratello. In fondo fino ad ora non si è mai parlato di quello che accade all'interno della casa a parte il litigio tra Antonella Elia e Fernanda Lessa.

22.30 Rita Rusic in confessionale, a breve incontrerà a sorpresa Vittorio Cecchi Gori. Prima un video con cecchi Gori che racconta la loro storia d'amore e un matrimonio durato per 20 anni.

22.31 L'ex Miss Italia, Carlotta si è commossa durante il racconto di Miriana perchè ha perso il papà da piccola, quando aveva 15 anni.

22.20 Miriana ha un'ultima parola per lui, ancora una volta di tenerezza«Per quanto riguarda l'amore fai come ti pare, non ascoltare gli altri. La ami? torna da lei».

22.15 «Devo ringraziare il Grande Fratello e soprattuto Alfonso per essere qui perchè ho delle cose che devo dirvi - rivolgendosi ai ragazzi della casa Miriana dice - Pacifico ha tutto un mondo dentro, si porta una voragine, quando ci siamo conosciuti aveva il padre in ospedale, un giorno mi chiama, dobbiamo correre in ospedale, vado in questo corridoio buio e verso di me vengono due donne, la mamma e la sorella che corrono ad abbracciarmi. Pacifico mi chiese di portare la sorella via perchè doveva riposare e io così feci. Lo so che tu sei dovuto crescere più di tutti gli altri, questo dolore è il momento di raccontarlo, è un'esperienza che puoi donare, può servire da esempio a tantissime persone. Io snon sicura che quel momento ti ha chiuso». Pago corre ad abbracciare Miriana

22.10 Sorpresa per Pago c'è un video della ex moglie Miriana Trevisan molto dolce. La coppia ha un figlio e nonostante la separazione ha saputo mantenere un raporto di stima e di fiducia.

22.00 «Conosco te Adriana e te Giancarlo, non posso pensare che non riusciate a trovare una linea di dialogo», commenta Signorini «La cosa che più mi ha ferito - spiega la Volpe - in tutta questa storia non sono le parole di Giancarlo, ma che esista in rai una commissione delle pari opportunità, io a fine ottobre ho fatto un appuntamento e dopo due anni dall'accaduto mi hanno detto 'noi non ne sapevamo nulla'. Ti trovi davanti a un muro di gomma. Posso tornare ad avere un dialogo solo se chiede scusa. Una persona che dice parlo solo con le bestie e poi dice che è ironia, allora non ci può essere niente. Ho ricevuto delle scuse in diretta per quello che era successo in trasmissione perchè gli hanno detto 'le devi fare', da quel momento non mi ha più salutato nè guardato».

21.56 Si torna a parlare di Adriana Volpe che si sta aprendo tantissimo. Negli ulti giorni ha parlato del suo diverbio con Giancarlo Magalli e dei suoi problemi in rai. Clip di riepilogo. L'argomento è molto delicato e c'è una causa in ballo.

21.54 «Quando una persona mi sta antipatica divento davvero fastidiosa», dice Antonella Elia di Fernanda Lessa. Tra le due volano coltelli.

21.50 Si riparte dalle nomination di mercoledì che hanno generato i primi attriti all'interno della casa.

21.49 Signorini annuncia che questa sera ci sarà un'altra eliminazione a sorpresa.

21.45 Si Parte! Clip riassuntiva di questi ultimi tre giorni. In nomination Elisa de Panicis e Andrea Montovoli.





Serata all’insegna degli ex amori per i concorrenti di Gf Vip: Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan varcheranno la porta della Casa delGrande Fratello Vip 2020 .

Una coppia, quella formata da Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic, che tanto ha fatto parlare il jet-set italiano, si ritrova sotto lo stesso tetto a vent’anni dalla separazione. Cosa accadrà?

La Trevisan proverà a dare la giusta carica a Pago per portare avanti al meglio questa esperienza. Dopo la querelle con Serena Enardu, il cantante incontrerà l’ex moglie e madre di suo figlio.

Ultimo aggiornamento: 18 Gennaio, 06:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA