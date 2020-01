Grande Fratello Vip 2020: Ivan e Carlotta in nomination, Pasquale Laricchia eliminato

Grande Fratello Vip 2020, la cronaca della quinta puntata: Ivan e Carlotta in nomination. Pasquale Laricchia eliminato. La quinta puntata iniziata con il faccia a faccia tra Rita Rusic e Valeria Marini, termina come da tradizione con le nomination, ma non sono fatte in modo tradizionale. Un gioco a coppie stabilisce chi mandare al televoto, gli inquilini della casa scelgono Ivan e Carlotta salvando Fernanda Lessa. A dire addio in questa puntata è l'ex gieffino Pasquale.



GRANDE FRATELLO VIP 2020, LA CRONACA DELLA QUINTA PUNTATA

01.14 La quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020 termina qui. Prossimo appuntamento venerdì 24 gennaio. Grazie per essere stati con noi.

01.00 I sette vip che sono stati scelti come preferiti ora hanno un ruolo decisivo, dovranno scegliere chi salvare dal televoto tra Carlotta, Fernanda e Ivan. Adriana, Montovoli Barbara, Pago, Rita e Paolo salvano Fernanda, Aristide-Carlotta. Vanno dunque al televoto Ivan e Carlotta.

00.55 Carlotta, Fernanda e Ivan sono i tre candidati al televoto, ma non finisce qui. Pubblicità

00.50 Ultima scelta per la nomination, a vincere la sfida è la coppia formata da Antonella Elia e Patrick. In sfida va Ivan.

00.45 Pasquale torna in studio e dice di essere profondamente deluso dalle parole di Barbara Alberti. La scrittice risponde «io parlo per iperbole, quando dico assassino è ovvio che non voglio intendere quello, ovvio che nel caso mi rimangio tutto»

00.30 La seconda scelta di questa sera devono farla la coppia formata da Clizia e Michele che hanno vinto la sfida. In nomination va Fernanda.

00.28 La storia commuove in particolare Zequila che ha perso da poco il papà.

00.19 Clip su Ivan che racconta la sua storia. Per lui c'è un video dei nonni ch elui considera i suoi genitori.

00.03 Paola e Antonio devono scegliere la prima persona da mandare in sfida e fanno il nome di Carlotta.

00.01 Fernanda esce dal confessionale e viene abbracciata da tutti. Signorini chiede ad Antonella Elia se ha voglia di abbracciarla, ma la sua espressione dice tutto. Sicuramente la Elia non è un'ipocrita e resta coerente.

23.50 Fernanda Lessa racconta del suo difficile periodo da alcolista: «Ero a Torino, mi sentivo sola, bevevo minimo tre bottiglie di vino al giorno. Io ho messo anche le mani addosso a io marito e ho capito che avevo toccato il fondo. Ho detto basta. Lui poteva difendersi, poteva farmi male e non ha fatto niente. Il 22 gennaio 2018 ho iniziato il percorso con il Sert, sto facendo la brava. Quando sfilavo mi vedevo brutta, non mi sono mai piaciuta perchè c'era il marciume dentro, ora a 42 anni mi sveglio e mi guardo al mattino e mi vedo bella perchè sono pulita».

23.39 «Francesco Sarcina - spiega Signorini a Clizia - a rilasciato nei giorni scorsi un'intervista a Leggo» che vi riportiamo qui «Sta giocando sull'ovvietà - replica Clizia - ma non può dire nulla di me, non sono mai stata fedifraga, l'ho sempre supportato. Mia figlia sui social è sempre di profilo e di spalle, non la uso per lavorare. Ho fatto la geisha, l'ho fatto tutto col cuore. Vengo da una famiglia dove la donna porta i pantaloni con grande dignità. Lo farei altre mille volte».

23.35 i 12 vip a rischio eliminazione si sfideranno con delle prove a coppia.

23.32 Il Grande Fratello ieri ha chiesto ai vip di fare una votazione, con essi sono stati dunque scelti gli uomini e le donne preferite della casa. I sette preferiti dalla casa hanno l'immunità e sono: Adriana, Montovoli, Aristide, Barbara, Pago, Paolo e Rita. Gli immuniavranno un ruolo decisivo che scopriremo più tardi. Gli altri dodici vip sono tutti a rischio eliminazione.

23.33 Tra Denver e Pasquale l'eliminato è Pasquale Laricchia.

23.22 Stop al televoto. Il pubblico ha deciso che tra Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, il primo concorrente salvo è Patrick.

23.18 La De Panicis minaccia: «Tu dici di essere fidanzato e poi mi hai invitata nell'albergo a fare un massaggio?». Signorini blocca tutto: «va bene queste cose le chiarirete fuori, caro Denver non preoccuparti perchè la bella Elisa ha il cuore è già occupato con il terzino del Milan Ernandez».

23.08 Andrea Denver dopo la nominatio ha avuto un momento di sconforto, per lui ha influito il suo rapporto con Elisa. La De Panicis entra nella casa per chiarire. «Andrea io sono qui per spronarti come sempre, per due anni ti ho sempre ascoltato, a un certo punto c'è stato un blocco nei tuoi confronti, prima ti dicevo sempre sì poi a un certo punto ho deciso di dire di no. Quando ci siamo sentiti al telefono non era un complotto», interviene Signorini perchè pretende di sapere la verità, Denver nega di aver voluto complottare e fingere un fidanzamento all'interno della casa.

23.00 Paolo Ciavarro parla del suo rapporto con il padre e si commuove.

22.44 «Io pensavo venisse qui perchè voleva farci divertire», dice Rita, ma la Marini è su un altro livello: «Alfonso sai che ti dico, io la perdono. Quello che mi interessa è che io sono una persona che ama le altre donne», «Ma quanto deve durare questo inferno?» Prova a fermarla la Rusic, la Marini vuole le scuse, Rita la confonde con un abbraccio.

22.32 Per la Rusic la Marini ha rovinato l'equilibrio della loro famiglia e che ha impedito ai figli di vedere il padre. Rita rientra in casa, ad attenderla c'è la Marini in tricolore. «Sono dispiaciuta di quello che hai detto perchè non corrisponde alla verità - dice la Marini - voi eravate già separati, io sono stata vicina a Vittorio in un momento di difficoltà, tu hai sempre parlato malissimo di me, io sono felice che tu ti sei riavvicinata a Vittorio, nonostante tu mi abbia sempre attaccata non ho mai detto niente su di te. Ti posso capire da un certo punto di vista, sono sempre dalla parte delle donne», la Rusic ribatte «noi siamo stati vicino a Vittorio, in ospedale ci sei andata una volta, tu sarai pure dalla parte delle donne ma non mia, tu mi vuoi chiarire qualcosa che conosco ovvero le lacrime dei miei figli». La Marini le vuole mostrare gli articoli di giornale con le dichiarazioni tirandoli fuori dal reggiseno, la Rusic non ne vuole sapere «non siamo al bagaglino, dai fammi vedeer un pezzo almeno ci divertiamo, mettiti una bella medaglia, tanto te la sai data da sola».

22.29 Rita Rusic va nella stanza dei led. Signorini le chiede com'è andato l'incontro con Vittorio Cecchi Gori «Con Vittorio bene, ma non aveva notizie dei nostri figli», risponde scherzando. Parte la clip su Valeria Marini.

22.22 Valeria Marini sta per entrare nella casa: «sono molto emozionata». Pubblicità.

22.14 In questi giorno Barbara Alberti ha fatto dei commenti piuttosto taglienti e in particolare su Pasquale Laricchia. Parte la clip. «La Alberti non mi conosce, quello che mi dispiace è il preconcetto, se in me vede un assassino, dovrebbe rendermi un agnellino», «Voi lo sapete - spiega la Alberti - anche quando penso scrivo, mi piace colorare, però è vero mi inquieta, ha uno sguardo da predatore. Se dico ha la faccia da assassino è ovvio che è un simbolo».

22.10 Clip divertente su Zequila, Patrick e Pasquale.

22.02 «Peccato che non possa metterle le mani addosso - continua Fernanda, poi si riprende - ovviamente scherzo, non mi voglio sporcare con lei». Elia:«Mi fa proprio pena, annaspa come se volesse afferrare qualcosa, sicuramente è fragile,ma dire ad una persona che è sola che quando uscirà da qui non ci sarà nessuno è cattiveria pura, non la perdonerò mai. Io non vado a raccontare i fatti miei come fa lei».

21.58 Signorini stuzzica Fernada Lessa e Antonella Elia, le due proprio non si sopportano. «Mi è antipatica», ammette candidamente la Elia:«è come un gatto sull'albero di natale...rompe tutto le pa**e», replica Fernanda.

21.54 Valeria Marini entra in studio indossando un abito tricolore, è un abito di scena dello spettacolo che sta facendo con Pingitore «Io non ho nessuna rivale - dice la Marini - sono felice di essere qui, Vittorio l'ho incontrato quando era separata da più di tre anni. Lei ha detto su di me cose non vere ma non siamo mai state amiche».

21.51 Saluto agli inquilini della casa. Questa sera non ci saranno le nomination ma chiunque potrà essere a rischio

21.48 Clip riassuntiva degli ultimi giorni. Sono 15 anni dice Signorini che la Marini e la Rusic non si vedono nè si salutano

21.44 Anteprima con Signorini che annuncia l'arrivo di Valeria Marini.

In prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti.

Nella Casa più spiata d’Italia ci sarà un grande ritorno: Valeria Marini, già concorrente della prima edizione Vip del reality, varcherà di nuovo la Porta Rossa per regolare i conti con Rita Rusic, ex moglie del suo ex compagno, Vittorio Cecchi Gori. Spazio anche a un altro amore ormai finito: si racconterà la storia del matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni.

Nel corso della puntata si scoprirà poi chi dovrà abbandonare la Casa tra Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, attualmente al televoto.

Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA