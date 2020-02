Grande Fratello Vip 2020, un altro concorrente vuole abbandonare il gioco: «Non sono qui per infognarmi»

Dopo l'addio al Grande Fratello Vip di Carlotta Maggiorana, un altro concorrente minaccia di abbandonare il gioco e la casa più spiata d'Italia. In uno sfogo notturno un inquilino si è lasciato andare a una confessione. Senza fornire ulteriori dettagli, ha raccontato di aver tirato fuori qualcosa di importante. Si tratta di Andrea Montovoli, che ha parlato con Paolo Ciavarro manifestandogli l'intenzione di uscire.

I due sono diventati molto amici e hanno instaurato un buon rapporto da quando è iniziata quest'avventura. Nascosto sotto alle coperte per ripararsi dal freddo, l'attore rivela a Paolo qualcosa che lo tormenta: «Oggi ho parlato dentro di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado». «Cosa stai dicendo?», chiede preoccupato il figlio di Eleonora Giorgi.

«Prima di entrare qui mi sono detto che se fossi riuscito a parlare di questa roba sarebbe stato il mio goal», spiega l'attore. «Hai paura di doverne parlare ancora, per questo te ne vuoi andare?», chiede a quel punto il 28enne per poi sentirsi rispondere: «Sì, sempre perché è legato alla mia libertà, ma so che ne ho parlato e prima o poi esce fuori. Non sono venuto qui per vincere, non ho voglia di infognarmi, quando potrò dirti di cosa si tratta, capirai».

«So soltanto che hai tirato fuori una cosa che tenevi dentro da 17 anni e quindi hai fatto un gran passo avanti», continua Ciavarro. «Sono molto contento di essere riuscito a parlarne, d’altronde ero entrato proprio con lo scopo di scavare», conclude Montovoli.

