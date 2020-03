Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini contro Antonella Elia: «È stata lei a farmi eliminare»

«Mi manca la serenità. Sono stata preso di mira ancor prima di entrare nel reality, e quello che è successo è sotto gli occhi di tutti», a parlare Valeria Marini, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, che accusa Antonella Elia di essere la causa dell’eliminazione.

Con lei non è riuscita a trovare un accordo: «Ho provato in tutti i modi a trovare la strada giusta da percorrere assieme – ha spiegato in un’intervista a Chi - ma il risultato è stato a dir poco disastroso. La Elia non ha fatto altro che denigrarmi e darmi addosso, rendendo impossibile la mia permanenza all'interno del gioco. E non l'ha fatto solo con me, ma anche con tutte le personalità forti della casa. Sono certa che la sua sia una tattica per uscirne, poi, da vittima, e indipendentemente da quello che sarà il risultato finale lei, per quanto mi riguarda, ha già perso».

Un pettegolezzo vuole che le liti siano nate per un flirt passato condiviso con la stessa persona: «Dicerie. Con lei non ho mai condiviso nulla!».

Ultimo aggiornamento: 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA