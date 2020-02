Grande Fratello Vip 2020, Wanda Nara choc in diretta: «Andrea Denver è gay». Tra Andrea Denver e Adriana Volpe c'è un'evidente simpatia che anche i Vip all'interno della casa hannonotato. La presentatrice è sposata e il modello è fidanzato, quindi tra i due c'è solo casta complicità, ma secondo l'opinionista Wanda Nara qualcosa non torna.

Complice il calendario del Grande Fratello Vip 2020 tra Andrea Denver e Adriana Volpe c'è un'intesa che continua ad aumentare di giorno in giorno.

Sia Andrea Dever che Adriana Volpe sono impegnati quindi tra loro c'è complicità ma niente che però possa mettere a repentaglio le loro relazioni all'esterno. Alfonzo Signorini stuzzica entrambi i concorrente, Andrea Denver ha parole di elogio per la sua collega, ma dallo studio arriva una commento choc da parte di uno degli opinionisti. Si tratta di Wanda Nara che con grandissima nonchalanche duranet la diretta dice: «Andrea Denver è gay, sennò non si spiega. Se mio marito mi vedesse così mi verrebbe a prendere per i capelli».

Cosa più interessante di questa puntata: WANDA CHE PENSA CHE DENVER SIA GAY #GFVip — Paolo (@Paoliciousss) February 21, 2020

#GFvip “L’unica spiegazione è che lui sia gay” STO PIANGENDO WANDA MJ STO SENTENDO MALE COSÌ OUT OF CONTEXT — G¡o 🇩🇰 Rancore deserved better (@favbisak) February 21, 2020

L'UNICA GIUSTIFICAZIONE È CHE LUI SIA GAY.

HAHAHAHAHHAHAH WANDA ✈️✈️ #GFVIP — Richetta™ (@fedepole00) February 21, 2020

Vorrei avere la stessa "spensieratezza" di Wanda Nara, quando apre la bocca e gli da fiato. #gfvip4 #gfvip #gfvip2020 — Dannata♡Ilaria (@Dannata) February 21, 2020

