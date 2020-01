Wanda Nara nuda in doccia: «Mi preparo alla prima puntata del Gf Vip». La foto fa impazzire il web

Wanda Nara, nuova opinionista del Gf Vip, si prepara per la prima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini che andrà in onda stasera su Canale 5. E su Instagram pubblica un post hot che ha già fatto impazzire il web. La moglie di Icardi si fa fotografare nuda nella doccia: uno scatto proibito accompagnato dalla didascalia: «Preparandomi per la prima puntata del Gf vip. Non vedo l'ora».

Grande Fratello vip 2020, i concorrenti: dal compagno di banco di Signorini a gli ex gieffini, chi vedremo stasera



Wanda si dice «pronta a vivere questa esperienza da fan del programma». «Mio marito? Mi ha solo chiesto se ce la farò in quest'anno così impegnato: famiglia a Parigi, figli più grandi a Milano e lavoro a Roma: praticamente vivrò su un aereo». Nessun consiglio dall'ex padrona di casa Ilary Blasi, con cui Wanda si è incontrata alle Maldive: «Abbiamo parlato di figli e famiglia, non di lavoro».

Ultimo aggiornamento: 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA