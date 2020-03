Grande Fratello Vip 2020, Wanda Nara senza trucco. E Pupo cambia idea: «All'inizio ero prevenuto»

Con il Grande Fratello Vip 2020, nel ruolo di opinionista a fianco di Pupo, Wanda Nara si è fatta conoscere al grande pubblico dopo la sua esperienza a Tiki Taka. Sempre truccata e vestitissima in televisione, la showgirl manager è stata sorpresa senza trucco dopo essere atterrata all’aeroporto di Fiumicino.



Una Wanda al naturale, con abiti larghi, un lungo cappotto, capelli raccolti in una coda e senza l’immancabile make up perfetto. Con la ristrettezze dettate dal Coronavirus ora Wanda è in quarantena a Parigi assieme al marito, ma la sua performance televisiva nel programma condotto da Alfonso Signorini non è passata inosservata, neanche al compagno d’avventura Pupo.



Il cantante infatti ha fatto sapere in un’intervista a “Novella2000” di aver cambiato idea su di lei: “Non vi nascondo che all’inizio ero un po’ prevenuto - ha spiegato - Non sapevo a cosa andassi incontro. Pensavo che Wanda fosse la solita ragazzina legata al denaro e al successo, visti i suoi rapporti con le alte cariche del calcio internazionale. Invece non è affatto così. È una donna con la testa sulle spalle, responsabile e determinata, brava nel suo lavoro. Mi ha sorpreso perché è molto preparata umanamente. Questo la rende speciale”.



