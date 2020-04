Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e il flirt con Andrea Denver: «Ecco cos'è successo davvero con lui»

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e il presunto flirt con Andrea Denver: «Ecco cos'è successo davvero con lui». Oggi, Adriana Volpe ha condiviso un post su Instagram in cui ha chiarito cosa ci sia stato davvero tra lei e il modello di Miami.



Ecco le parole di Adriana Volpe: «Incredibile! Non posso più assentarmi 24 ore dai social che succede il delirio! 😆Non sono una “spada” con la tecnologia 📲 , ma ora dovrebbe essere tutto ripristinato❤️. E già che ci sono, mi tolgo anche un sassolino dalla scarpa: non montate storie tra me e Denver che non esistono, piuttosto andiamo a montare la panna che oggi preparo una buona torta!».

Insomma, secondo Adriana Volpe tra i due ci sarebbe stata solo una bella amicizia. Immediati i commenti dei fan: «Adriana sei la nostra queen, ma Denver una cotta per te se l'è presa». C'è anche chi nel messaggio ci legge qualche riferimento al presunto litigio con il marito Roberto Parli: «Non si seguono più su Instagram».

