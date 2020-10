Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco: «Massimiliano Morra gay? Chiedo scusa a tutte le persone che si sono offese»

«Non ce la faccio più a nascondermi». Adua Del Vesco racconta la sua verità sulla vicenda della presunta omosessualità dell'ex fidanzato Massimiliano Morra nella settima puntata del Grande Fratello Vip. Sono volate parole pesanti soprattutto nei confronti di Tommaso Zorzi, a cui, secondo l'influencer, la Del Vesco avrebbe rivelato l'omosessualità di Morra. «Mi fai schifo», dice la Del Vesco al 25enne milanese. «Io non ti ho detto nulla su Massimiliano».

Morra in confessionale ha smentito di essere gay e lo ha ribadito anche durante la puntata di stasera. «La storia tra me e la Del Vesco è stata inventata, ci conosciamo da tanto tempo, ma è stata soltanto un'amicizia - ha detto Morra-. Hai persino le prove che io non sia omosessuale. Quello che hai detto su di me è assurdo e non sta nè in cielo nè in terra ed è inutile che scendiamo nei dettagli. »

«Ho fatto un errore, di cui mi assumo tutte le responsabilità. Mi scuso con tutte le persone che si sono sentite offese», ha detto la Del Vesco. Poi durante la pubblicità, l'attrice scoppia in lacrime. A consolarla è proprio Massimiliano Morra che la stringe in un abbraccio riappacificatore.

Adua del Vesco, la confessione

La puntata di venerdì del Grande Fratello Vip aveva messo a dura prova i nervi dell'attrice che ha sempre negato di averlo detto, ma all'interno della casa sono in tanti a conoscere la verità. In un momento di grande confidenza ha ammesso: «Sono anni che mi vedono soffrire per gli altri, ora stop. Non posso portare il peso dei problemi degli altri. Un macigno troppo grande per me. Mi sono ammalata per questo. Ho fatto tanto per gli altri. Ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri. Ora basta. Sono arrivata al punto di dire che non me ne frega un cavolo di cosa può pensare la gente, l’importante è che sto bene con me stessa». Adua sembra davvero stanca e prosegue: «In puntata ho mentito, lunedì dirò tutto. Lui (Massimiliano Morra ndr) ci resterà malissimo».