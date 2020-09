Grande Fratello Vip, Alba Parietti e il post per Francesco Oppini: «Per tutti donna ingombrante, per lui semplicemente madre»

Francesco Oppini è entrato nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip e la mamma Alba Parietti ha deciso di fargli una dedica dal suo account social, con una lode alla sua educazione e all’attenzione che mette nel non ferire in alcun modo la fidanzata, rimasta a casa a guardarlo.



Da Instagram Alba ha postato uno scatto del figlio Francesco, nato dalla sua passata relazione con Franco Oppini e la fidanzata, seguito da una didascalia in cui mette in risalto le qualità dimostrate sinora dal figlio: «non e’ solo la simpatia di @francesco_oppini_82 ma quanta attenzione mette anche nel rispetto della sua meravigliosa fidanzata , non fa mai nulla che possa minimamente essere strumentalizzato e male interpretato e questo è sempre stato il suo problema più grande , ancor prima di entrare. @francesco_oppini_82 e’ molto sensibile e molto attento e io e @cristinatomasini siamo le sue fans più accanite. Mi ha fatto piacere in questi giorni leggere tanti commenti positivi sulla sua educazione e sulla sua indole generosa, allegra ed educata. Come tutte le madri sono fiera dell’educazione e della sensibilità, sono valori primari che si fondano sul rispetto per se stessi e per gli altri . Per una madre vedere il figlio felice con la sua ragazza , fare qualcosa che gli piace e farlo con garbo ed educazione e’ una delle più belle soddisfazioni del mondo. Anche questa sera gruppo d’ascolto delle beghine a casa mia per tifare per @francesco_oppini_82».

Francesco è cresciuto con Alba e ora si è aggiunta la fidanzata: «Per il mondo esterno sono una donna ingombrante ma per lui sono semplicemente sua madre. La famiglia siamo sempre stati io e lui , siano cresciuti insieme e come tutti quelli che condividono gioie e dolori ci scontriamo. Per fortuna la presenza di @cristinatomasini aiuta a stemperare dissidi e tensioni e non vedo l’ora di rivederli felici insieme 😉».

Ultimo aggiornamento: 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA