Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e il piano di Adua Del Vesco: «Fine stratega, ha spostato l'asse col confessionale»

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, dice la sua su Adua Del Vesco, reclusa nella casa. Adua Del Vesco, fra il coming out di Garko, le presunte sette e le frasi sibilline sul coinquilino ed ex fidanzato Massimiliano Morra è diventata una delle indubbie protagoniste del reality.

Alfonso Signorini, come ha fatto sapere su “Casa Chi” su Instagram, non conosceva Adua prima che entrasse nel Grande Fratello e confessa “Non so cosa ci sia in lei di buono ma le riconosco una grandissima intelligenza. E’ una ragazza che intanto ha un primo piano meraviglioso”.

Il piano a cui si riferisce Signorini è robabilmente il modo in cui è riuscita a spostare l’attenzione dalle domande sulla presunta omosessualità di Morra: «Qualche ora prima della diretta me la volevo mangiare, ve lo dico onestamente. In un periodo in cui lotta contro l’omofobia è giustamente sempre una bella realtà, fare la caccia alle streghe dove cerchiamo di stanare se uno è gay o no, è una cosa che a me non piace».

Poi è arrivato il suo confessionale: «Ha spostato l’asse. Ha fatto una riflessione su se stessa e ha detto che è dispiaciuta, che non vuole più farsi del male prestandosi a costruire storie finte per assecondare la carriera degli altri. Una finissima stratega».

Ultimo aggiornamento: 19:04

