Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e la battuta di Mario Balotelli: «Non ho sentito. Sono sordo, porto l'apparecchio acustico»

Alfonso Signorini torna sul caso Mario Balotelli al Grande Fratello Vip. Mario Balotelli ha fatto una brutta battuta a Dayane Mello e il conduttore Alfonso Signorini non l’ha redarguito immediatamente: “Non ho sentito quello che ha detto, sono sordo e per questo porto gli apparecchi acustici”.

Alfonso Signorini ha risposto su “Chi”, settimanale di cui è direttore, alla richiesta di spiegazioni in una lettera da parte di una lettrice: “Non ho sentito quello che lui ha detto – ha scritto Signorini - L’ho già detto e lo ribadisco con la stessa forza, che è la forza della verità. Non ho capito quasi nulla di quello che Balotelli diceva. Ho intuito che aveva fatto una battuta sgradevole su dalle facce dei concorrenti e per questo ho chiesto alla Mello se avesse capito.

Quando gli autori del programma durante la pausa pubblicitaria sono venuti ad informarmi di quello che Mario aveva detto, non ho esitato a rientrare in studio e a pretendere in diretta le sue scuse per le espressioni offensive che aveva usato nei confronti della Mello e di tutte le donne all’ascolto”.

Alfonso Signorini confessa di non aver sentito per via di un suo problema all’udito: “Prima della diretta di lunedì sera sono andato a registrare le chioccioline Amplifon che porto alle orecchie. Così sono certo che certi incidenti non capiteranno più. Sì, perché tra i tanti difetti che ho, sono pure sordo e per questo porto gli apparecchi acustici. Ma questo i soliti leoni e leonesse da tastiera lo ignorano. E se pensano che debba scusarmi per il mio handicap si sbagliano di grosso”.

