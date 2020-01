Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini scoppia a piangere in diretta: «Vorrei dire tante cose...». Stasera, il conduttore si è lasciato andare a un momento di grande commozione.

Si parla della storia di Antonella Elia. In un confessionale, la showgirl racconta la sua storia: «Sono cresciuta senza genitori. Non ho mai sentito il calore di una famiglia». Si torna in studio. Alfonso Signorini chiama Antonella in confessionale, ma non riesce a trattenere le lacrime.

Il conduttore con gli occhi lucidi le dice: «Vorrei dirti tante cose, ma non voglio andare oltre. La verità parla». Commozione in studio.

Ultimo aggiornamento: 25 Gennaio, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA