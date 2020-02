Grande Fratello Vip allungato di un mese? «Ultima puntata il 27 aprile, ma l'Isola dei Famosi...». Un'indiscrezione circola nelle ultime ore sul web. Il reality condotto da Alfonso Signorini sarebbe stato allungato di un mese. La finale dovrebbe essere lunedì 27 aprile e le puntate - che in totale saranno 22 - dovrebbero essere solo il lunedì. Il 21 febbraio sarebbe infatti l'ultima puntata in onda di venerdì.

Non è tutto. Come riporta Libero, a questo punto l'Isola dei Famosi potrebbe slittare direttamente a gennaio 2021, forse condotto da Ilary Blasi. Mentre Temptation Island potrebbe essere anticipato a maggio per non entrare in concorrenza con Europei e Olimpiadi.

