Grande Fratello Vip, Andrea Damante e Ignazio Moser di nuovo in casa: saranno un unico concorrente

Andrea Damante e Ignazio Moser potrebbero tornare nella casa del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini. Andrea Damante e Ignazio Moser hanno già preso parte al reality, ma stavolta entrerebbero in gioco come unico concorrente.

A dare la notizia Gabriele Parpiglia a “Casa Chi”, su Instagram, dove fa sapere che, dopo il rifiuto dei fratelli Luca e Gianmarco Onestini, sarebbe partita una “difficile trattativa” per far entrare i due nuovi reclusi.

Andrea Damante, ex tronista di “Uomini e donne”, ha fatto parte della prima edizione del reality in salsa vip. Ignazio Moser invece ha partecipato alla seconda edizione, dove ha conosciuto l’attuale fidanzata Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis, storica ex di Damante.

Ultimo aggiornamento: 20:40

