Grande Fratello Vip, Andrea Mainardi in lacrime: ecco cosa è successo

Sabato 27 Ottobre 2018, 10:18 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 12:10

Andrea Mainardi in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip. È successo mentre nella Casa veniva diffusa musica, lo chef spesso ospite de La Prova del Cuoco ai tempi di Antonella Clerici, si è lasciato andare pensando alla fidanzata che non vede da tempo e, strigendo in mano un braccialetto che lei gli ha lasciato in ricordo, non è riuscito a trattenere le lacrime mentre sedeva in giardino. Andrea ha già manifestato più volte di sentire molto la nostalgia della sua compagna.Solo pochi giorni fa Andrea Mainardi era stato protagonista di una rivelazione choc al Grande Fratello Vip.Lo chef rispondendo alle domande del coinquilino Walter Nudo ha raccontato l’episodio che lo ha portato all’operazione: «È successo dieci anni fa. Stavo tornando a casa dopo il lavoro. Finiamo sempre tardi, era circa l’una. Ero in macchina al semaforo, mi gratto un occhio e non ci vedevo. La malattia era a tutt’e due gli occhi, ma in uno è partita prima la cosa. Mi sono grattato l’occhio buono e vedevo tutto appannato».«Dallo spavento non ci vedevo più. Ho spento la macchina e ho chiamato l’ambulanza. La malattia si chiama cherotocono. L’altro funzionava talmente bene che non me ne sono accorto. Al pronto soccorso al momento si sono spaventati, non hanno visto subito questa malattia ma temevano fosse qualcosa di neurologico. Mi viene da piangere ancora adesso perché pensavo di avere una malattia grave».