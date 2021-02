Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta in lacrime dice «Ti voglio bene» per al prima volta la papà Mimmo

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta in lacrime dice «Ti voglio bene» per la prima volta al papà Mimmo. Fuori la casa lo chiamano "comodino", ma Zelletta in questi ultimi mesi si è fatto conoscere e apprezzare molto di più sia fuori che dentro la casa.

Tra i vari racconti all'interno della casa del grande Fratello Vip c'è quello di Andrea Zelletta che ha ammesso di non aver mai detto «Ti voglio bene» al papà. La diretta di venerdì 5 febbraio è stata l'occasione per riempire questo vuoto

Il papà di Zelletta, Mimmo, è entrato nella casa e con la voce rotta dal pianto ha detto al figlio: «Io non sono glaciale, solo che nemmeno mio padre me l'ha mai detto e sono cresciuto dando per scontato il ti voglio bene. Esternare è bello. per era come una vergogna, no anzi era solo scontato, sbagliando, ora è il momento di recuperare. C'è tempo. Sono fiero di te, questa parola comodino ti stava stretto e ora sei un armadio a sei ante. Aprendo questo armadio hanno trovato un Andrea che non conoscevano, un ragazzo da sposare. Siamo tutti fieri di te, all'inizio ti eri chiuso nel guscio, non pervenuto, adesso ti amano tutti».

«Vederti qui piangere - risponde Andrea altrettanto emozionato - il mio cuore è esploso di gioia. Oggi mi hai regalato una parte del passato, da qui già io posso capire questa tua difficoltà ch però da oggi non ci sarà più. Non ci sarà più nulla di scontato perchè la vita è una. Ti voglio bene, te lo dirò per sempre, anche al telefono».

