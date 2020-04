Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia cade e batte la testa: cambia l'inquadratura e interviene il medico

Grande Fratello Vip, Antonella Elia scivola e batte la testa: cambia l'inquadratura e interviene il medico. Brutta caduta per Antonella Elia che è scivolata durante una innocente battaglia di gavettoni con Sossio Aruta. Entrambi, che non perdono mai occasione per farsi degli scherzi, sono caduti mentre correvano scivolando sull'acqua appena versata, ma Sossio si è alzato quasi subito, mentre Antonella è rimasta a terra dolorante.

«Hai che testata», ha detto subito mentre gli altri sono accorsi in suo aiuto spaventati. Nel video si vede il colpo preso all'indietro e subito dopo la regia che stacca. Qualcuno si è anche chiesto sui social perché Antonella Elia sia scomparsa per qualche minuto. Sembra che sia stata accompagnata in magazzino dove è stata visitata da un medico.



GAVETTONE FINITO MALE TRA ANTONELLA ELIA E SOSSIO ARUTA😰 #gfvip pic.twitter.com/WvQMXgB4e6 — TrashTVstellare (@trashtvstellare) April 6, 2020

Per fortuna non ha dovuto lasciare la Casa a due giorni dalla finale per fare esami di accertamento. Tornando in giardino ha detto agli altri: «Sì, tutto ok. Devo dargli notizie nelle prossime ore». Antonella dovrà quindi aggiornarli sulle sue condizioni. A quel punto Sossio l'ha abbracciata e rassicurata.

