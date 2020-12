GF Vip, Ariadna Romero e l'ex Pierpaolo Pretelli: «Mai chiarito perché è finita... Non abbiamo avuto altre storie»

Ariadna Romero torna a parlare dell’ex Pierpaolo Pretelli, recluso nella casa del Grande Fratello Vip. Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli hanno avuto una lunga relazione e un figlio, ma sembra che tra i due il sentimento non si sia spento «Non abbiamo mai chiarito perché è finita».

Ariadna Romero è stata ospite di “Live non è la D’Urso”, dove non ha risparmiato parole dolci per il suo ex Pierpaolo Pretelli: «A mio parere – ha spiegato ai microfoni della trasmissione di Barbara D’Urso – non è ancora innamorato di me, ma tanto confuso. Io sono comunque un pilastro nella sua vita. Non sono la sua ex, sono la mamma di suo figlio, come lui è il papà di mio figlio e questo legame è molto forte».

Ariadna Romero ha partecipato a “L’Isola dei Famosi” e sa bene come ci si sente durante i reality: «I reality ti lasciano una condizione di fragilità. Ho fatto l’Isola e ricordo che ho avuto anche io questi momenti di ripensamenti e lui ora ha un po’ di sensi di colpa. Forse sarebbe stato utile un consulente, una terapia di coppia, per andare avanti o meno, oppure solo per chiudere un cerchio e ritrovare la serenità. Alla fine abbiamo ritrovato un rapporto, però non abbiamo mai chiarito perché è finita».

